La rogatoria in Svizzera per cercare i soldi della Lega (Di giovedì 16 luglio 2020) Repubblica racconta oggi che l’inchiesta della procura di Milano che indaga sui passaggi di denaro segnalati dalla Uif, l’unità finanziaria della Banca d’Italia, e che vedono al centro società riconducibili, tra gli altri, a Alberto Di Rubba e Andrea Manzoni, revisori contabili del partito alla Camera e al Senato e collaboratori di Giulio Centemero, il tesoriere del Carroccio nel frattempo rinviato a giudizio a Bergamo e sul quale pende un’analoga richiesta a Roma, è pronta a una rogatoria in Svizzera: La pista che porta fino qui parte dalla discussa compravendita di un immobile a Cormano, in provincia di Milano, da parte della Lombardia Film Commission, una fondazione a partecipazione pubblica che si occupa della promozione e ... Leggi su nextquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : rogatoria Svizzera La rogatoria in Svizzera per cercare i soldi della Lega next Palazzo di Londra, rogatoria vaticana per avere il telefonino e l'Ipad di Mincione: consegnati oggi alla polizia

Città del Vaticano – Stamattina il finanziere italo-inglese Raffaele Mincione, arrivato a Roma ieri per andare a trovare la mamma, si è visto arrivare in albergo una telefonata da parte della polizia.

Raffaele Mincione, sequestrati cellulari e tablet del finanziere per l’inchiesta sul palazzo di Londra acquistato dal Vaticano

Poche ore dopo il suo arrivo nel lussuoso Hotel de Russie di Roma dove pare sia un habitué, Raffaele Mincione è stato raggiunto dalla polizia su mandato della magistratura vaticana. Gli agenti lo hann ...

