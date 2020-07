La ricarica super veloce per lo smartphone, in 20 minuti fai tutto (Di giovedì 16 luglio 2020) Che problema, la ricarica. Avere la batteria scarica è sempre fastidioso, soprattutto per gli utenti con uno smartphone 5G. Dal momento che è quasi impossibile prevedere importanti modifiche nella dimensione e quindi nella capacità delle batterie nel breve termine, la ricarica flash è diventata il modo più efficace per garantire una lunga durata della batteria. Per questo motivo l’attenzione dei costruttori si è spostata fuori dal telefono, sul caricatore da parete e sulla sua capacità di trasmettere potenza senza danneggiare l’alimentatore all’interno dello smartphone. E se finora i risultati sono stati altalenanti, l’ultimo annuncio da parte di Oppo (poi ripreso anche da realme, marchio indipendente ma all’interno della ... Leggi su gqitalia

infoitscienza : La super ricarica da 125 W è qui e l’ha inventata Oppo. Solo 20 minuti per caricare completamente uno smartphone - infoitscienza : OPPO svela la nuova ricarica super-rapida: da 0 a 100% in 20 minuti (foto) - Notiziedi_it : Super ricarica Oppo da 125w: smartphone carichi in soli venti minuti - lillydessi : La super ricarica da 125 W è qui e l’ha inventata Oppo. Solo 20 minuti per caricare completamente uno smartphone -… - Albus961 : RT @GizChinait: #OPPO Super Flash Charge 125W ufficiale: ricarica completa in soli 20 minuti! #SuperVOOC -