La ragazza di 17 anni contagiata al Circeo e l’allarme movida (Di giovedì 16 luglio 2020) «Un caso di positività in rientro dal Messico e una quindicina di persone in quarantena presso il proprio domicilio. Il Covid-19 non è sconfitto e deve restare alta l’attenzione sul territorio». E’ l’allarme lanciato ieri dal sindaco di San Felice Circeo, Giuseppe Schiboni dopo il contagio di una ragazza di 17 anni di rientro dal Messico e la quarantena per 15 persone. Spiega oggi Il Messaggero: A preoccupare il primo cittadino non tanto il nuovo contagio che riguarda una ragazza di 17 anni, in Messico con i genitori da settembre 2019, rientrata al Circeo con il Covid, quanto le spiagge affollate e i luoghi della movida difficili da gestire se non si ha la collaborazione ... Leggi su nextquotidiano

Milano, ragazza di 20 anni denuncia: "Stuprata dal titolare di un locale sui Navigli"

"Ordinano in diretta torture e violenze sui minori nel dark web", indagati due 17enni

L'inchiesta dei carabinieri di Siena, con il coordinamento della procura dei minori di Firenze, è partita un anno fa da una chat, la Shoah Party, in cui i ragazzini si scambiavano video e foto pedofil ...

Alessandro Merli candidato a sindaco

Potere al Popolo presenta il suo candidato, è l’attivista e operatore socio sanitario Alessandro Merli. "Un ragazzo di 30 anni che come tanti cerca la propria stabilità nel ribaltamento di quel tavolo ...

