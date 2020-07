La peste bubbonica arriva negli Usa: scoiattolo positivo in Colorado (Di giovedì 16 luglio 2020) La peste bubbonica arriva negli Usa: scoiattolo positivo in Colorado Mentre il mondo lotta contro la pandemia di Coronavirus, un’infezione, presente sin dal Medioevo, continua a circolare in tutto il globo, arrivando anche negli Usa: si tratta della peste bubbonica, tornata di recente alla ribalta della cronaca dopo alcuni casi registrati in Mongolia. È di mercoledì 15 luglio, infatti, la notizia che uno scoiattolo è risultato positivo alla peste bubbonica nella città di Morrison, in Colorado. A riportarlo è stato il Dipartimento della Salute Pubblica della Contea di Jefferson. ... Leggi su tpi

