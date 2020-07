La parabola di Gareth Bale: da giocatore più costoso di sempre a panchinaro di lusso (Di giovedì 16 luglio 2020) 16 luglio 1989, a Cardiff nasce Gareth Bale. Quello che diventerà tra i giocatori più forti, se non il più forte, della storia del Galles (non ce ne voglia Ryan Giggs). Il centrocampista, ormai attaccante, è caduto nel dimenticatoio con Zinedine Zidane al Real Madrid, ma quello che ha fatto durante la sua carriera - ancora in corso, comunque - lo hanno fatto in pochi. Gli inizi Gareth Bale comincia a praticare diversi sport oltre al calcio, come atletica, rugby e cricket. Viene notato dagli... Leggi su 90min

