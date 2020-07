La Nasa ritarda il lancio del telescopio Webb (Di venerdì 17 luglio 2020) La Nasa ha deciso di ritardare il lancio del James Webb Space Telescope ad Halloween 2021. La Nasa sta prendendo in considerazione il 31 ottobre 2021, per il lancio del James Webb Space Telescope dalla Guyana francese, a causa degli impatti della pandemia di coronavirus in corso, nonché delle sfide tecniche, ha scritto l'agenzia un tweet."Webb è l'osservatorio spaziale più complesso del mondo e la nostra massima priorità scientifica e abbiamo lavorato duramente per fare progressi durante la pandemia. Il team è concentrato sul raggiungimento degli obiettivi e sulla ricerca delle soluzioni tecniche che ci consentiranno di raggiungere questa nuova data di lancio", ha dichiarato Thomas Zurbuchen, ... Leggi su ilfogliettone

