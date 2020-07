La musica avvolge ancora La Fenice di Venezia (Di giovedì 16 luglio 2020) Due capolavori di Handel diretti da Diego Fasolis Sembra aver incontrato il gradimento del pubblico più affezionato il mutamento dello spazio all'interno del Gran Teatro La Fenice , determinato dalle normative anti contagio nel tempo quotidiano conquistato a piene mani dal virus. Il risultato è che platea ed orchestra si sono scambiate di posto. Non so se l'acustica ne abbia tratto vantaggio – mi trovavo per la prima volta in galleria – la visione di ogni strumento senz'altro sì. Comunque (...) - musica e Spettacoli / Venezia, musica, Teatro La Fenice Leggi su feedproxy.google

Musica e salute: l’orma aretina di Morricone

Il suono struggente dell’oboe buca lo schermo di Mission, avvolge gli spettatori storditi per quello che ... che cercano non solo il percorso della medicina ma anche quello della musica.

