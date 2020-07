La ministra Lamorgese lancia un monito per l’autunno: stando ai dati, forse non ha tutti i torti (Di giovedì 16 luglio 2020) di Maurizio Donini Alla maggioranza degli italiani è sfuggito, o lo si è ritenuto semplicemente eccessivo, l’allarme lanciato dalla ministra Luciana Lamorgese riguardo un autunno caldo dal punto di vista sociale con il verificarsi di probabili disordini. La Lamorgese è una dei migliori ministri dell’Interno che abbiamo avuto, ben diversa dagli improbabili campi libici di Marco Minniti, per non parlare della folle gestione di Matteo Salvini. Cosa può avere spinto una persona equilibrata a professionale come lei a fare un annuncio del genere? In realtà la titolare del dicastero ha gli stessi dati che sono disponibili pubblicamente, in mano non solo a chi governa, ma a chiunque voglia approfondire la materia, e tutti (Fmi, Ocse, McKinsey, ... Leggi su ilfattoquotidiano

