La Liga ha creato un documentario su come è stato creato il protocollo anti-coronavirus (Di giovedì 16 luglio 2020) Altro che The Last Dance o il Barcellona di Guardiola. La Liga ha già sperimentato la nuova frontiera dei documentari, adattandola al momento storico che viviamo. È disponibile infatti alla visione sulle piattaforme ufficiali il reportage realizzato sulla creazione del protocollo anti-coronavirus, dalla prima riunione di inizio maggio fino alla ripresa dello scorso 11 giugno. La realizzazione è avvenuta in tempo record, affinché fosse visibile in un momento in cui la tematica fosse ancora sentita: questo weekend si concluderà il campionato spagnolo, con il Real Madrid che potrebbe aggiudicarsi il titolo già oggi in caso di risultato migliore o uguale del Barcellona. L'articolo La Liga ha creato un documentario ... Leggi su ilnapolista

napolista : La #Liga ha creato un documentario sul protocollo anti-coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Liga creato La Liga ha creato un documentario sul protocollo anti-coronavirus IlNapolista Liga: il Real Madrid vince a Granada e torna a +4. Titolo a un passo

4 Si chiude la 36esima giornata di Liga, in programma tre partite. Si parte alle 19.30 con il Getafe che non va oltre lo 0-0 contro l'Alaves, complicando la corsa all'Europa. I prossimi avversari euro ...

Serie A: il Siviglia inguaia il Maiorca e raggiunge l'Atletico Madrid, Bilbao sorride, Valencia ko

Continua il duello a distanza tra Siviglia e Atletico Madrid, a caccia di quel terzo posto che nella Liga spagnola cambia poco a livello di sostanza ma qualcosa di più nella forma. Specie in anni in c ...

4 Si chiude la 36esima giornata di Liga, in programma tre partite. Si parte alle 19.30 con il Getafe che non va oltre lo 0-0 contro l'Alaves, complicando la corsa all'Europa. I prossimi avversari euro ...Continua il duello a distanza tra Siviglia e Atletico Madrid, a caccia di quel terzo posto che nella Liga spagnola cambia poco a livello di sostanza ma qualcosa di più nella forma. Specie in anni in c ...