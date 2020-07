La Liga è del Real Madrid: Benzema decisivo, il Barcellona crolla (Di venerdì 17 luglio 2020) Anche la Spagna ha espresso il suo verdetto più importante, il Real Madrid è tornato a vincere la Liga dopo due stagioni: il 2-1 contro il VillarReal, firmato da Benzema con una doppietta, ha permesso agli uomini di Zidane di raggiungere la matematica certezza del primo posto, complice la sconfitta interna del Barcellona contro l'Osasuna, peraltro in inferiorità numerica. Real Madrid CF v VillarReal CF - La Liga Le Merengues sono riuscite così a trovare il loro primo successo nella Liga dopo... Leggi su 90min

Il Real Madrid vince la Liga: un altro capolavoro di Zidane

Real campeòn di Spagna. Per la 34ª volta nella sua storia. Un’autentica impresa in rimonta, quella di Zidane e i suoi, capaci di infilare qualcosa come dieci vittorie su dieci dal lockdown in poi, inc ...

Barça, Messi dopo il ko: "Se non cambiamo molto perderemo anche col Napoli!"

Un amarissimo Lionel Messi, quello intervenuto nel post partita della sfida persa in casa contro l'Osasuna, e che ha consegnato cosi la vittoria della Liga al Real Madrid (che avrebbe comunque vinto ...

