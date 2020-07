La leggenda delle janare: come catturare le streghe di Benevento (Di giovedì 16 luglio 2020) Per risalire all’origine della leggenda riguardante le janare bisogna andare a ritroso nel tempo, fino al medioevo. Le janare, secondo quanto ci è stato tramandato, erano streghe malvagie, originarie di Benevento, che amavano uccidere bambini e divertirsi con gli animali (cavalli perlopiù) sottomettendoli e facendoli sfinire fino alla morte. Erano note, anche, per accoppiarsi con il diavolo e per invocare demoni mostruosi al servizio di Lucifero, che utilizzavano come cavalcature e con cui volavano nel cielo notturno. La janara: strega al servizio del male La janara era una donna malefica e temuta. Queste streghe beneventane erano solite incontrarsi accompagnate da un demone, detto martinello, lungo le sponde del fiume Sabato. Il sabba ... Leggi su quotidianpost

