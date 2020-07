La Juventus sbarca nel mondo del futsal: nasce il progetto a tinte bianconere. I dettagli (Di giovedì 16 luglio 2020) La Juventus sbarca nel mondo del futsal. Il progetto bianconero riguarderà le categoria dall'Under 7 all'Under 14 e sarà curato principalmente da Alessio Musti, ex commissario tecnico della nazionale di futsal e vincitore di tre Scudetti e sei Coppe Italia. Il comunicato ufficiale apparso sul sito della Vecchia Signora. #JuventusYouth nasce il progetto futsal ⚽️ Il responsabile sarà Alessio Musti: benvenuto! ⚪️⚫️ L'annuncio ➡️ https://t.co/FxsNK4wRDb pic.twitter.com/dfA7dy97ym — JuventusFC... Leggi su 90min

La Juventus approda nel mondo del fustal con unico obiettivo: garantire il meglio ai propri giovani per una crescita esponenziale. Garantire il meglio ai propri giovani, per trasformare l'esperienza i ...