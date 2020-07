La foto del migrante che ci sbatte in faccia quanto non abbia senso finanziare ancora la guardia costiera libica (Di giovedì 16 luglio 2020) La domanda è: ne servivano altre? Di testimonianze fotografiche che toccano cuore, stomaco e animo di chi sa guardare e provare pietà per le altre persone ne avevamo già fin troppe, a partire dalla foto di Alan Kurdi. Il suo corpicino è stato rinvenuto ormai cinque anni fa sulle coste della Turchia, dopo il naufragio del piccolo gommone su cui si trovava insieme alla sua famiglia. Oggi ne abbiamo un’altra, la foto migrante che sta girando e che tutti stiamo vedendo in queste ore. Assolutamente niente, niente di questa foto è degno e chiarire la situazione con la Libia diventa più imperativo di quanto non sia stato finora. Parte della maggioranza lo sa e arriva alla spaccatura sul Decreto missioni e sul rifinanziamento ... Leggi su giornalettismo

