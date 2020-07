La fantastica storia dei leghisti che insultano Snoop Dogg ‘scambiandolo’ per un migrante (Di giovedì 16 luglio 2020) Il web è un posto fantastico in cui l’odio si eleva all’ennesima potenza non facendo distinguere quelle che – in gergo social – sono le trollate dalle vere storie reali. E così accade che la pagina satirica Romani per Salvini – ben conoscendo le dinamiche della rete – decida di pubblicare un meme, accompagnato da un testo. Tutto fa pensare a una ricostruzione reale, ma poi – guardando bene la foto – ci si accorge che il protagonista (a sua insaputa) è uno dei rapper più famosi al mondo. Ovviamente non tutti possono saperlo, ma alla fine molti leghisti insultano Snoop Dogg credendolo un migrante. LEGGI ANCHE > L’autogol di Virginia Raggi che cita Atac come esempio virtuoso da paragonare ad Autostrade Il meme mostra ... Leggi su giornalettismo

sticazzi92 : @ilsintetico Ma non dire così non è una roba da fare che mi ha fatto la storia della mia vita e la mia isola è ancora più fantastica - 2catsandpony : Grazie mille per questa fantastica storia! Ero molto interessato a come il dipinto del pennello di Tiziano era cope… - Silvia17846318 : @eversincehabitx Fantastica storia! - murgantia : Che fantastica storia e' la vita (Extended Version) - fairchildslover : murphy è il migliore male di the 100, la sua storia di come è morto suo padre spezza il cuore, ha avuto un evulazio… -

Ultime Notizie dalla rete : fantastica storia Leghisti insultano Snoop Dogg dopo un meme che li trolla Giornalettismo.com Morta la ballerina Galyn Gorg, aveva partecipato all'edizione di Fantastico 6

È morta, all'età di 56 anni, nel giorno del suo compleanno, l'attrice e ballerina americana Galyn Gorg. L'artista era arrivata alla notorietà in Italia aver partecipato all'edizione di Fantastico 6, e ...

Galyn Gorg è morta: la ballerina di “Fantastico” avrebbe compiuto proprio oggi 56 anni. La Cuccarini: «Non ci posso credere»

Lutto nel mondo dello spettacolo. È morta, all'età di 56 anni (che, ironia della sorte, avrebbe compiuto proprio oggi) l'attrice e ballerina americana Galyn Gorg. L'artista era arrivata alla notorietà ...

È morta, all'età di 56 anni, nel giorno del suo compleanno, l'attrice e ballerina americana Galyn Gorg. L'artista era arrivata alla notorietà in Italia aver partecipato all'edizione di Fantastico 6, e ...Lutto nel mondo dello spettacolo. È morta, all'età di 56 anni (che, ironia della sorte, avrebbe compiuto proprio oggi) l'attrice e ballerina americana Galyn Gorg. L'artista era arrivata alla notorietà ...