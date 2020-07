La denuncia di Zaia: “Stranieri infetti non rispettano isolamento, vanno fermati alla frontiera” (Di giovedì 16 luglio 2020) Venezia, 16 lug – Il governo giallofucsia blocca l’ingresso a chi viene dalla lista dei 16 Paesi a rischio coronavirus ma poi non fa abbastanza per controllare che effettivamente non ci siano contagi di importazione e che i positivi arrivati in Italia restino isolati. A lanciare l’allarme e a denunciare l’inefficienza del governo centrale è il presidente della Regione Veneto Luca Zaia: “vanno fermati”, e se necessario vanno fatti “i fermi alla frontiera, per legge”. “Da stranieri focolaio più grande in Veneto dalla fine del lockdown” “Sta succedendo quello che si sperava non accadesse, ma che avevamo a più riprese paventato potesse essere un grave ... Leggi su ilprimatonazionale

IlSedutomulo : RT @CesareSacchetti: Zaia ha previsto 14 giorni di isolamento anche per i negativi entrati a contatto con positivi Covid. Persino l'OMS ha… - franzbaracca : @reginafiordelis @meteorologo777 Da veneto ho molto da dire, ma se lo dico mi prendo una denuncia....??, questo capr… - Paololotti08 : Non sento Zaia, sul grosso focolaio in Veneto nella comunità congolese Niente denuncia? TSO? Strali? Messa alla gog… - darpuc72 : RT @valy_s: #Zaia in conferenza stampa sta illustrando l’ordinanza: se una persona positiva rifiuta il ricovero (un suo DIRITTO) viene DENU… - mazzanti_giu : RT @valy_s: #Zaia in conferenza stampa sta illustrando l’ordinanza: se una persona positiva rifiuta il ricovero (un suo DIRITTO) viene DENU… -