La “danza” della cometa NEOWISE nel cielo: il VIDEO spettacolare della protagonista del cielo di Luglio (Di giovedì 16 luglio 2020) La cometa NEOWISE sta allietando le notti estive con la sua coda luminosa. Il web pullula di immagini che immortalano il corpo celeste in tutto il suo splendore. Per chi non fosse ancora riuscito ad osservare NEOWISE, in fondo all’articolo proponiamo le splendide immagini VIDEO della cometa che si sposta nel cielo. Sembra un faro ma il blu non è il mare, bensì il cielo: davvero bellissima. Questi sono i giorni migliori per osservare la cometa, ora visibile ad occhio dopo il tramonto. Meglio non sprecare l’occasione: tornerà a fare visita alla Terra tra quasi 7.000 anni! La danza della cometa ... Leggi su meteoweb.eu

raicinque : 'Lotus' progetto performativo della #CompagniaSimonaBertozzi vincitore del bando #MigrArti2017 del @_MiBACT coinvol… - ficusofDOOM : RT @docecerasa: L’Italia si interessa pochissimo, in maniera ridicola, della questione cultura specialmente se parliamo di teatro, lirica,… - horrorvaacuii : RT @docecerasa: L’Italia si interessa pochissimo, in maniera ridicola, della questione cultura specialmente se parliamo di teatro, lirica,… - conamorechiara : @docecerasa Mi diceva la mia maestra che siamo partiti con un fottio di scuole di qualità e ora se vuoi diventare q… - autoportante_ : RT @docecerasa: L’Italia si interessa pochissimo, in maniera ridicola, della questione cultura specialmente se parliamo di teatro, lirica,… -

Ultime Notizie dalla rete : “danza” della