La cucina tipica di Vigata che piace tanto al Commissario

Nel 2005, Andrea Camilleri consegna al proprio editore un manoscritto contenente una nuova storia di Montalbano, con una richiesta sorprendente: di pubblicarlo dopo la sua morte. Si tratta infatti dell'ultimo capitolo della saga dell'amatissimo Commissario, la conclusione di un'epoca. «Mi sono posto un problema scaramantico», diceva l'arguto Camilleri a chi gli chiedeva conto di questa decisione, «ho ottant'anni passati e a questa età è sempre meglio mettere da parte tutto quello che si trova». Di "Riccardino" non si conosce nulla tranne il titolo e oggi si svela finalmente il mistero di come finirà la saga del più celebre Commissario siciliano. Per celebrare l'uscita, abbiamo voluto ricordare un altro libro su Montalbano, che racconta la famosa ...

Per celebrare l’uscita dell’ultimo capitolo della saga del poliziotto di Camilleri, abbiamo voluto ricordare un altro libro che racconta la sua famosa passione per i piatti tipici della cucina ...

Biella, al ristorante Baracca si gusta il meglio della cucina piemontese FOTO

Dai salumi tipici al risotto in Cagnone con toma biellese, dal carrello dei bolliti al bonet, con un’ampia scelta di vini. Il ristorante Baracca, locale storico del centro biellese per la cucina tipic ...

