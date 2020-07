La cometa NEOWISE affascina il cielo della Puglia: il 19 luglio protagonista a Cassano delle Murge (Di giovedì 16 luglio 2020) Scoperta lo scorso marzo dal telescopio spaziale WISE (Wide Infrared Survey Explorer), lanciato dalla Nasa nel 2009 per vigilare su asteroidi e comete in pericoloso avvicinamento alla Terra (NEO – Near Earth Objects) e ora in orbita polare a 525 km da noi, la cometa NEOWISE sta glorificandosi nel nostro cielo con tutta la sua magnificenza. Questi oggetti ghiacciati, testimoni primordiali della nascita del nostro sistema solare, sono i primi indiziati ad aver portato sul nostro pianeta l’acqua e le prime molecole da cui poi si è generata la vita. Forse per questo affascinano magneticamente i nostri occhi, ci portano lontano nel tempo fino alle nostre origini. La cometa NEOWISE orbita intorno al Sole in circa 6.700 anni (chi ci sarà negli ... Leggi su meteoweb.eu

