La Champions di Basket. Dalle urne girone di ferro per Happy Casa Brindisi (Di giovedì 16 luglio 2020) Brindisi - Dire che le avversarie dell'Happy Casa nella prossima regular season della Fiba Basketball Champions League, siano fra le migliori della competizione europea è un'ovvietà. Dall'urna di Mies,... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

CatelliRossella : Basket, Champions: girone di ferro per Sassari, Bologna pesca il Darussafaka - 1000Cuori : ????'Nessun timore': la #Fortitudo farà parte del Girone D della @BasketballCL ; sciolto il contratto con Leunen… - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #Basket #ChampionsLeague Fiba: per Sassari è dura, Brindisi incrocia il Darussafaka, riecco la Fortitudo - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: #Basket #ChampionsLeague Fiba: per Sassari è dura, Brindisi incrocia il Darussafaka, riecco la Fortitudo - RassegnaZampa : #Basket #ChampionsLeague Fiba: per Sassari è dura, Brindisi incrocia il Darussafaka, riecco la Fortitudo -