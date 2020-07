La borraccia per i surfisti che si nasconde nella muta (Di giovedì 16 luglio 2020) I surfisti seguono una precisa tabella per l’assunzione di acqua e integratori prima, durante e dopo aver cavalcato le onde. Il pericolo da evitare è l’eccessiva perdita di liquidi e la disidratazione, obiettivo cui mira SurfStraw, la borraccia pensata proprio per loro e, più in generale, per tutti gli sportivi che indossano mute, giacconi invernali e ogni altro indumento dotato di una zip in cui infilare la mini bottiglia. Realizzata in poliuretano termoplastico rinforzato e progettato per supportare piegamenti e flessioni degli atleti senza rompersi, Surfstraw può contenere fino a 300 millilitri di acqua o di qualsiasi altra bevanda preferita. Superata la soglia minima per la raccolta in crowdfunding, la borraccia si può prenotare qui al costo di 28 euro, comprensivi di spese di spedizione, e ... Leggi su wired

