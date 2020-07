La BCC San Marzano punta sulla sostenibilità (Di giovedì 16 luglio 2020) TARANTO (ITALPRESS) – La Banca di Credito Cooperativo San Marzano punta sulla sostenibilità. Il bilancio 2019 della banca è stato dedicato proprio ai temi della sostenibilità ambientale, etica e sociale. Da oltre 60 anni la BCC San Marzano opera al servizio del territorio coniugando la funzione di intermediazione creditizia con la vocazione propria di un'impresa a responsabilità sociale con 10 filiali, 2530 soci, 104 dipendenti, più di 26 mila clienti. Il bilancio 2019 ha registrato impieghi per 275 mln di euro, raccolta per 572 mln di euro, un patrimonio di 55 mln di euro. L'utile ha raggiunto quota 3,4 mln di euro e il CET1 è oltre il 23%. “La nostra mission – ha spiegato il presidente Emanuele di Palma – è creare e distribuire valore nel ... Leggi su liberoquotidiano

