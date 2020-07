Kosovo, la missione KFOR sostiene il basket giovanile e interetnico (Di giovedì 16 luglio 2020) ROMA – Ventiquattro palloni da basket professionali e quarantotto kit di abbigliamento sportivo sono stati donati dalla missione NATO KFOR al Basketball Club Trepca di Mitrovica Sud, importante cittadina del Kosovo. Lo spirito del club e’ quello di far socializzare bambini e gruppi di giovani delle diverse etnie del Kosovo attraverso allenamenti e competizioni di basket. Lo sport e’ molto popolare in Kosovo e i programmi del KB Trepca coinvolgono 2000 ragazze e ragazzi di eta’ compresa tra 10 e 18 anni. La missione NATO KFOR contribuira’ alle attivita’ del club, che includono anche corsi specifici per i giovani appartenenti alle comunita’ rom, ashkali ed egiziana che vivono nella regione. Cosi’, in una nota stampa, KFOR. Leggi su dire

Ultime Notizie dalla rete : Kosovo missione Missioni internazionali approvate. Tutti gli impegni per le Forze armate italiane

Con la “soddisfazione” del ministro Guerini, la Camera ha chiuso l'iter di autorizzazione per le missioni internazionali relative al 2020. Persiste una frattura nella maggioranza sul supporto alla Gua ...

Speciale difesa: missione in Kosovo, cambio al vertice dell'Rcw di Kfor

“Le attivita’ del Regional Command West sono continuate anche durante l’emergenza Covid-19 che ha interessato la regione balcanica, senza influire sulla capacità operativa della missione Kfor. (Com) ...

