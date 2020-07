Kanye West si ritira dalla corsa alle presidenziali USA (Di giovedì 16 luglio 2020) È durata poco più di una barra – l’unità di misura utilizzata per conteggiare il tempo di una strofa Rap – l’idea di Kanye West di candidarsi alle prossime elezioni presidenziali negli Stati Uniti. Non ci sarà, dunque, nessun terzo incomodo nella sfida elettorale che a novembre vedrà di fronte il presidente uscente Donald Trump e l’avversario dem Joe Biden. L’annuncio fatto dal rapper lo scorso 5 luglio non ha trovato grandi appoggi e appeal tra gli elettori. Per questo è stato deciso il passo indietro dalla corsa alla Casa Bianca. LEGGI ANCHE > Kanye West annuncia la sua candidatura alle presidenziali USA Secondo i proclami ... Leggi su giornalettismo

