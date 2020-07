Kanye West si è già ritirato dalla corsa per le elezioni presidenziali negli USA (Di giovedì 16 luglio 2020) Dietrofront per Kanye West: il rapper si ritira dalla candidatura alla presidenza USA Kanye West ha deciso di non correre più per la presidenza degli Stati Uniti d’America. Lo riporta The Intelligencer, ma anche gli altri giornali americani avevano segnalato nei giorni passati di non prendere sul serio le parole del rapper. “Kanye West non andrebbe preso sul serio”, si leggeva sul Post, mentre Vulture scriveva: “Kanye West e i media stanno di nuovo facendo un gioco pericoloso”. Kanye West avrebbe ingaggiato Steve Kramer per coordinare la sua campagna elettorale, ma è stato proprio lui a spiegare che il rapper è fuori dalla ... Leggi su tpi

