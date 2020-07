Kanye West si è già ritirato dalla corsa per le elezioni presidenziali negli Stati Uniti (Di giovedì 16 luglio 2020) Kanye West ha deciso di non correre più per la presidenza degli Stati Uniti d’America. «È fuori», ha spiegato il suo consigliere politico Steve Kramer in una intervista al New York Magazine. Secondo quanto riportato dal stesso Kramer, lo staff messo in piedi per supportare West era davvero numeroso. Ma dopo un primo momento di entusiasmo Kanye West si è ritrovato piuttosto isolato e non è riuscito a iscrivere in tempo la sua candidatura in diversi Stati, incluso il Nevada, ha aggiunto Kramer. Oltre a dichiarare il dietrofront del rapper, Kramer non ha dato ulteriori spiegazioni in merito. L'articolo Kanye West si è già ritirato ... Leggi su linkiesta

