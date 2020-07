Juventus, suggestione Haaland. Bucchioni: “Ci stanno ragionando, operazione non proibita” (Di giovedì 16 luglio 2020) Erling Haaland ancora nel mirino della Juventus e possibile obiettivo in vista del prossimo anno. Il centravanti del Borussia Dortmund non è mai uscito dai radar bianconeri, che potrebbero tornare alla carica nella prossima estate. A riportare aggiornamenti sull’operazione Haaland ci ha pensato il giornalista Enzo Bucchioni ai microfoni di TMW Radio nel corso della … L'articolo Juventus, suggestione Haaland. Bucchioni: “Ci stanno ragionando, operazione non proibita” Leggi su dailynews24

Agato_Agato : RT @GoalItalia: Rugani in uscita dalla Juventus: ancora viva l’ipotesi Roma, ma spunta anche la suggestione Barcellona ???? - infoitsport : Chiesa alla Juventus, Higuain in viola: la suggestione di mercato. E il ricco contratto del centravanti potrebbe es… - Palvinismo1 : RT @Fiorentinanews: Chiesa alla Juventus, Higuain in viola: la suggestione di mercato. E il ricco contratto del centravanti potrebbe essere… - Fiorentinanews : Chiesa alla Juventus, Higuain in viola: la suggestione di mercato. E il ricco contratto del centravanti potrebbe es… - infoitsport : Milik Juventus, l'attaccante ha detto sì: spunta la suggestione Cavani -