Juventus, Sarri al capolinea: incontro decisivo avvenuto nella notte (Di giovedì 16 luglio 2020) La Juventus preoccupa. Altro pareggio dopo quello contro l'Atalanta. Contro il Sassuolo il 3-3 lascia più di qualche dubbio sulle reali forze della squadra e soprattutto sulla gestione di Maurizio Sarri. Proprio il tecnico, adesso, sarebbe a rischio esonero.Come riporta calciomercato.it, infatti, nella notte, subito dopo la partita del Mapei Stadium, la dirigenza ha voluto un contatto con il mister mettendo in chiaro alcune cose.Juventus, Sarri trema: possibili due traghettatoricaption id="attachment 889323" align="alignnone" width="392" Sarri Juventus (Getty Images)/captionDa quanto si apprende, già nella notte ci sarebbero stati dei primi contatti telefonici, che proseguiranno probabilmente oggi con una ... Leggi su itasportpress

