Juventus, nuovo ko per Chiellini: ansia anche per De Ligt (Di giovedì 16 luglio 2020) INFORTUNI Juventus- Suona l’allarme in casa bianconera dopo la sostituzione di Chiellini con Rugani nel corso della sfida contro il Sassuolo. Sarri, al termine del match, ha confermato che il capitano bianconero ha subito un indurimento al polpaccio. Tempi di recupero da valutare e piccolo allarme in vista del rush finale di campionato e della stagione. Le sue condizioni verranno monitorate nel corso dei prossimi giorni, ma non trapela grande preoccupazione. Infortuni Juventus, da capire le condizioni della spalla di De Ligt Non solo Chiellini, lo staff medico bianconero dovrà valutare anche la spalla di De Ligt, la quale continua a dar problematiche al centrale olandese, costretto ancora una volta a sistemarla a gara in corso. Leggi ... Leggi su juvedipendenza

juventusfc : I vostri migliori #CIAOJUVE per celebrare il nostro nuovo profilo TikTok! ???? Avete già provato la nostra challeng… - juventusfc : Preparatevi a #JuveAtalanta sul nuovo - Gazzetta_it : La #Juve “vende” di nuovo il retro, con il ritorno di #Cygames: ora la maglia bianconera vale 100 milioni… - juvemyheart : Accadde oggi - Il 16 luglio 2014 Allegri diventava il nuovo allenatore della Juventus - TUTTOJUVE_COM : Accadde oggi - Il 16 luglio 2014 Allegri diventava il nuovo allenatore della Juventus -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus nuovo Logo Juventus, si cambia di nuovo: ecco come sarà, in 90 secondi – VIDEO Juventus News 24 Juventus, nuovo problema muscolare per Chiellini: oggi gli esami

Non una serata felice quella di ieri della Juventus che ha pareggiato, con molta fatica, contro il Sassuolo e ha perso di nuovo il suo capitano, Giorgio Chiellini. In campo per la prima volta dopo il ...

LAVAGNA TATTICA – Le chiavi di Udinese-Lazio

Udinese-Lazio è un match cruciale per Inzaghi. Non ci può permettere un nuovo passo falso, soprattutto perché poi c’è la Juve La Lazio di Inzaghi non può assolutamente permettersi la quarta sconfitta ...

Non una serata felice quella di ieri della Juventus che ha pareggiato, con molta fatica, contro il Sassuolo e ha perso di nuovo il suo capitano, Giorgio Chiellini. In campo per la prima volta dopo il ...Udinese-Lazio è un match cruciale per Inzaghi. Non ci può permettere un nuovo passo falso, soprattutto perché poi c’è la Juve La Lazio di Inzaghi non può assolutamente permettersi la quarta sconfitta ...