Juventus, Higuain aggancia Nedved. 65° gol dell’argentino (Di giovedì 16 luglio 2020) Con il gol di ieri sera nella sfida contro il Sassuolo, Gonzalo Higuain ha raggiunto Pavel Nedved nella classifica dei marcatori della Vecchia Signora. L’argentino ha messo a segno il suo 65° gol con la maglia bianconera e adesso è pronto a mettere nel mirino Fabrizio Ravanelli fermo a quota 68 gol. 12' PIPITAAAAAAAAAAAAAAA!!! GLACIALE!!! Verticalizzazione di @Miralem Pjanic e @G Higuain a tu per tu con Consigli non sbaglia. Che partenza, ragazzi! Powered by @officialpes #SassuoloJuve 0-2 #ForzaJuve pic.twitter.com/oNB9AW6GNs — JuventusFC (@Juventusfc) July 15, 2020 Foto: profilo twitter Juve L'articolo Juventus, Higuain aggancia Nedved. 65° gol dell’argentino proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

