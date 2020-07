Juventus, Agnelli sta pensando all’esonero di Maurizio Sarri (Di giovedì 16 luglio 2020) Juventus, Agnelli sta pensando all’esonero di Maurizio Sarri La Juve non convince e Sarri rischia... L'articolo Juventus, Agnelli sta pensando all’esonero di Maurizio Sarri proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

La Juve non convince e Sarri rischia grosso. La redazione di Calciomercato.it fa sapere che, dopo il pari col Sassuolo, la dirigenza starebbero facendo delle valutazioni sul momento della squadra e la ...

La Juventus prosegue il suo cammino in campionato, e lo fa rischiando molto grosso. I bianconeri riescono a pareggiare contro il Sassuolo e si lanciano a +7 sull’Atalanta, ma non convincono neanche un ...

