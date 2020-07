Juve, Agnelli ha perso la pazienza. Si valuta l’esonero di Sarri a stagione in corso (Di giovedì 16 luglio 2020) La pazienza della Juventus verso Maurizio Sarri sembra arrivata agli sgoccioli. Almeno stando a quanto riporta Calciomercato.it. Il club bianconero, e nella fattispecie il suo presidente, Andrea Agnelli, sarebe molto deluso dal rendimento della squadra nelle ultime settimane, e potrebbe addirittura decidere di esonerare il tecnico a stagione in corso. Potrebbe essere proprio la gara di lunedì sera contro la Lazio quella decisiva per l’allenatore toscano. In caso di ko, potrebbe essere sollevato dall’incarico. Qualora Agnelli scegliesse questa soluzione, sarebbe già pronto un piano B. La panchina bianconera potrebbe essere affidata, per questo scorcio di campionato, o al tecnico della Primavera, Lamberto Zauli, oppure a Gianluigi Buffon, che ... Leggi su ilnapolista

