Juric infuriato contro gli arbitri: «Rigore alla Roma? Che banda…siete senza vergogna» (Di giovedì 16 luglio 2020) Ivan Juric si è letteralmente imbufalito con gli arbitri in occasione del Rigore assegnato alla Roma: «senza vergogna» Ivan Juric si è scatenato contro la terna arbitrale in occasione del Rigore assegnato alla Roma e realizzato da Veretout. Secondo il Corriere dello Sport il tecnico dell'Hellas Verona avrebbe detto: «Che banda siete… Siete senza vergogna». Frasi che gli sono costate l'espulsione da parte dell'arbitro Maresca e che potrebbero costargli una squalifica da parte del Giudice Sportivo.

Non basta la terza vittoria consecutiva - che blinda il quinto posto a +4 da Napoli e Milan - per portare serenità nella Roma. I punti sono pesanti ma rischia di esserlo anche la polemica che scoppia ...