Jasmine Carrisi come Ylenia, la somiglianza lascia senza fiato (Di giovedì 16 luglio 2020) Jasmine Carrisi ricorda sempre di più sua sorella Ylenia, in particolare nell’ultimo scatto postato su Instagram, che lascia letteralmente senza parole. Fonte: Instagram @JasmineCarrisiStesso padre ma madri separate, eppure Ylenia e Jasmine non potrebbero somigliarsi più di così. Le due non si sono mai conosciute, Ylenia Carrisi è scomparsa nel nulla nel 1993 e, nonostante il suo corpo non sia mai stato ritrovato, è stata dichiarata morta. Albano Carrisi ha rivelato di sapere cosa sia successo alla figlia, tuttavia c’è chi ancora non ha perso la speranza di ritrovarla viva. I fan non possono però ... Leggi su chenews

