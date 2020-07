Jaap Stam, dalla famosa lite con Parente alla gaffe del Cincinnati e gli sfottò social [FOTO] (Di venerdì 17 luglio 2020) Un difensore roccioso a dir poco. Uno di quelli che metteva paura soltanto a guardarlo. Questo era Jaap Stam, centrale olandese di Lazio e Milan, tra le altre. Jakob Stam nasce a Kempen il 17 luglio del 1972. Zwolle, Cambuur e Willem II da giovane. In Olanda vince uno scudetto, una coppa d’Olanda e due supercoppe nazionali con la maglia del Psv Eindhoven e viene acquistato dal Manchester United di Sir Alex Ferguson. Campionato, FA Cup, Champions League alla prima stagione. Nel 2001 passa alla Lazio, dove delizia i tifosi biancocelesti con un paio di gol su calci di punizione di potenza inaudita. Dal 2004 al 2006 difende i colori del Milan e lo fa alla grande. Il gol nel derby di Champions League il ricordo più bello, la finale di Istanbul quello più brutto. Nel ... Leggi su calcioweb.eu

