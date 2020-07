Ivan Gonzalez nella bufera: si è fidanzato con Oriana Marzoli solo per visibilità? (Di giovedì 16 luglio 2020) Ivan Gonzalez non ha pace. Il suo comportamento ha fatto discutere anche in Spagna. Ecco le accuse che gli sono state mosse nel reality Ivan Gonzalez nella bufera Ivan Gonzalez è diventato popolare prima in Spagna poi in Italia. In Spagna ha partecipato a Uomini e Donne come corteggiatore e tronista e poi è stato anche un naufrago all’Isola dei Famosi. Dopo si è trasferito in Italia dove ha partecipato alla prima edizione di Temptation Island Vip e poi a Uomini e Donne come tronista. Infine, è entrato nella Casa del Grande Fratello Vip. Tuttavia, la sua scelta di rinnegare l’esperienza nel programma di Maria De Filippi, di non parlare mai della sua scelta lo hanno messo davvero in cattiva luce ... Leggi su kontrokultura

