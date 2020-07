Italiano morto in Colombia | aveva 33 anni e lavorava per l’Onu (Di giovedì 16 luglio 2020) Desta sospetti la circostanza tragica relativa al ritrovamento del corpo di un cittadino Italiano morto in Colombia. Lui era un giovane impiegato per l’Onu. Trovato morto un Italiano in Colombia. Si chiamava Carmine Mario Paciolla, aveva 33 anni e lavorava come collaboratore dell’Onu. Le autorità locali hanno confermato il decesso ed identificato l’uomo, sul cui … L'articolo Italiano morto in Colombia aveva 33 anni e lavorava per l’Onu è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Informazioneli5 : RT @ilmessaggeroit: Collaboratore Onu #italiano trovato #morto in Colombia: ferite da taglio sul corpo - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Collaboratore Onu #italiano trovato #morto in Colombia: ferite da taglio sul corpo - GHERARDIMAURO1 : RT @ilmessaggeroit: Collaboratore Onu #italiano trovato #morto in Colombia: ferite da taglio sul corpo - ilmessaggeroit : Collaboratore Onu #italiano trovato #morto in Colombia: ferite da taglio sul corpo - GDS_it : #Colombia, morto in Caquetà un collaboratore italiano dell'Onu -

Ultime Notizie dalla rete : Italiano morto Collaboratore Onu italiano trovato morto in Colombia: ferite da taglio sul corpo Il Messaggero Lutto nel mondo del calcio: e' morto Mario Corso

