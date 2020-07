Isis, 15enne partita per la Siria può tornare a Londra: accolto ricorso contro la revoca cittadinanza (Di giovedì 16 luglio 2020) Le immagini della sua partenza per il Califfato avevano fatto il giro del mondo: insieme a due sue amiche coetanee, la 15enne Shamima Begum era partita nel 2015 da Gatwick, Londra, per unirsi ai miliziani dell’Isis in Siria. E oggi la Corte d’Appello britannica ha stabilito che la ragazza può fare ritorno in patria, perché ha accolto il ricorso presentato dalla sua famiglia contro la revoca della cittadinanza britannica decisa d’autorità nei suoi confronti nel febbraio 2019 da Sajid Javid, allora ministro dell’Interno del governo di Theresa May. Shamina era stata rintracciata in un campo profughi nel 2019: si era sposata con un jihadista olandese dieci giorni dopo il suo ... Leggi su ilfattoquotidiano

