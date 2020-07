Ischia pensa in “green”: giovani a lezione di futuro nella pineta di Fiaiano (Di giovedì 16 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIschia (Na) – Coltivare la propria idea, affiancandola al know-how necessario perché prenda forma. E realizzare il proprio sogno senza dover abbandonare il proprio territorio. Entra nel vivo il modulo laboratoriale di Green Yep, il nuovo progetto rivolto ai giovani dell’isola d’Ischia, con un focus particolare per quelli disoccupati e inattivi, prosecuzione ideale del progetto Yep! (Youth Empowerment Program), già promosso nel biennio 2016-2018 dall’associazione di volontariato “Gabbiani Onlus”. Venti ragazzi, di età compresa tra i 18 e i 32 anni, a lezione di futuro nella bellissima pineta di Fiaiano per un corso finalizzato alla formazione di giovani ... Leggi su anteprima24

Notiziedi_it : Ischia pensa “green”: giovani a lezione di futuro in pineta - rep_napoli : Ischia pensa 'green': giovani a lezione di futuro in pineta [aggiornamento delle 13:09] -

Ultime Notizie dalla rete : Ischia pensa Ischia pensa "green": giovani a lezione di futuro in pineta La Repubblica Ischia pensa "green": giovani a lezione di futuro in pineta

Coltivare la propria idea, affiancandola al know-how necessario perché prenda forma. E realizzare il proprio sogno senza dover abbandonare il proprio territorio. Entra nel vivo il modulo laboratoriale ...

Ischia Global, Madalina Ghenea: “Sogno di tornare a recitare per Sorrentino”

Sogna di tornare a girare per Paolo Sorrentino, con il quale ha interpretato Miss Universo in “Youth”, e intanto dimostra all’Italia e al mondo che una carriera multiforme (da attrice, modella e produ ...

Coltivare la propria idea, affiancandola al know-how necessario perché prenda forma. E realizzare il proprio sogno senza dover abbandonare il proprio territorio. Entra nel vivo il modulo laboratoriale ...Sogna di tornare a girare per Paolo Sorrentino, con il quale ha interpretato Miss Universo in “Youth”, e intanto dimostra all’Italia e al mondo che una carriera multiforme (da attrice, modella e produ ...