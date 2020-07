Iran, la magistratura potrebbe far slittare l’esecuzione dei tre ventenni (Di giovedì 16 luglio 2020) Grazie a una campagna social che ha chiesto lo stop all’esecuzione, la magistratura Iraniana potrebbe far slittare la pena dei tre giovani condannati a morte dopo essere stati arrestati in seguito alle proteste di novembre per il caro benzina. Per la prima volta i loro avvocati hanno infatti avuto accesso ai documenti e alle accuse formulate contro i loro clienti. La campagna social La conferma della pena ha scatenato un’ondata di proteste in tutto l’Iran. Gli appelli per bloccare l’esecuzione sono stati lanciati da migliaia di utenti grazie all’hashtag persiano «do not execute», ritwittato 5 milioni di volte, chiedendo anche una moratoria generalizzata delle esecuzioni nella Repubblica islamica, che negli ultimi giorni hanno visto una recrudescenza. ... Leggi su open.online

Angelinidavide3 : @Paolo3_P No ! non serve a niente ,sono effettivamente imbarazzanti e falsi ;sempre pro governo senza nessuna veri… - ultima_ora : RT @ultimenotizie: La Corte suprema dell'#Iran ha confermato la condanna a morte di tre manifestanti arrestati durante le proteste del nove… - onlysimo : RT @martinoloiacono: Dal regime americano La Corte suprema dell'Iran ha confermato la condanna a morte di tre manifestanti arrestati duran… - Barbie_Satana : RT @tvtvtvtvtvtvtvt: Per il pubblico di lingua non persiana: questo hashtag è destinato a una campagna 'No to Execution' nella Repubblica i… - tvtvtvtvtvtvtvt : Per il pubblico di lingua non persiana: questo hashtag è destinato a una campagna 'No to Execution' nella Repubblic… -