Ippo Pizza – Roma (Di venerdì 17 luglio 2020) Ippo Pizza Viale di Tor di Quinto, 17/a – 00191 Roma Tel. 06/33225089 Sito Internet: Tipologia: pizzeria al taglio Prezzi: margherita 13€/kg, parmigiana 15,50€/kg, supplì cacio e pepe 1€, zeppola 1,50€ Giorno di chiusura: mai OFFERTAA due passi da Ponte Milvio questa pizzeria si conferma un buon indirizzo di cui approfittare per una gustosa sosta. La Pizza è frutto di una lievitazione di 72 ore, con un impasto digeribile, croccante e ben alveolato; viene cotta alla pala e i condimenti proposti sono per lo più classici e non deludono per sapore e qualità. Nel corso della nostra visita abbiamo gustato con piacere la margherita, sempre saporita e ricca di condimento, allo stesso livello la parmigiana con gustose melanzane ben ricoperte dal pomodoro e dal ... Leggi su secoloditalia

