Inter, Sconcerti: “Conte ha toppato alla grande, mai visto uno più sfacciato” (Di giovedì 16 luglio 2020) Durissimo attacco di Mario Sconcerti nei confronti di Antonio Conte. Il noto giornalista toscano ha preso di mira l’allenatore dell’Inter dopo le sue dichiarazioni ritenute fuori luogo e in seguito alle prestazioni non esaltanti: “Penso che Conte questa stagione l’abbia toppata di brutto. Se una classe non rende, la colpa la dai al maestro. alla fine, rimangono tante polemiche e molti giocatori non valorizzati. Credo che la società l’abbia supportato in tutto e per tutto, non rispondendo mai alle provocazioni di Conte che non aveva i giocatori che voleva. Io seguo il calcio da tanto tempo, e una sfacciataggine come la sua non l’ho mai vista”. Leggi su sportface

