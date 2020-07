Inter, nuova insidia per Lautaro Martinez: una big inglese pronta a tutto per accaparrarselo. La situazione (Di giovedì 16 luglio 2020) Raffreddatasi la pista Barcellona, non finiscono le insidie per l'Inter sul fronte Lautaro Martinez. Una big inglese, infatti, è tornata forte sul Toro. Dopo un'ottima prima parte di stagione, Lautaro Martinez era entrato nel mirino delle migliori squadre europee. Il Barcellona, tuttavia, anche per via della presenza di Lionel Messi, sembrava la soluzione più accreditata. A febbraio, addirittura, l'accordo tra Inter e blaugrana per il trasferimento in Catalogna del Toro sembrava sempre più... Leggi su 90min

Ultime Notizie dalla rete : Inter nuova Inter, nuova partnership con Twitter Calcio e Finanza Locman Sport Anniversary. Vent’anni di successo internazionale e una storia tutta italiana

Era da poco iniziato il nuovo millennio quando LOCMAN introdusse una linea di orologi in alluminio che si aggiungeva alle collezioni già consolidate del brand. Un modello controcorrente e rivoluzionar ...

Il Sassuolo ha fermato Lazio, Inter e Juventus. Biasin elogia i neroverdi: "Bravo De Zerbi!"

La compagine neroverde è riuscita nell'impresa di fermare la Lazio, l'Inter ed i bianconeri. Il giornalista di Libero elogia il lavoro dell'ex tecnico del Benevento. "Sassuolo-Inter 3-3; Lazio-Sassuol ...

