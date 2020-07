Inter, Marotta: «Lautaro? Non ha mai manifestato la volontà di andare via» (Di giovedì 16 luglio 2020) L’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, ha parlato ai microfoni di Dazn prima del match contro la Spal PAREGGIO SASSUOLO – «Non ho ancora sentito Carnevali per ringraziarlo per il pareggio di ieri sera contro la Juventus. Anche noi siamo caduti contro di lui perché stavamo vincendo a qualche minuto dalla fine e poi abbiamo pareggiato. Direi che c’è stata una legge di compensazione». SANCHEZ – «Dobbiamo ricordare che è stato assente per quattro mesi a causa di un grave infortunio. Questo l’ha condizionato molto. In questo periodo sta facendo vedere le sue qualità: non scopriamo sicuramente oggi Sanchez. E’ prematuro parlare per il suo futuro perché il suo cartellino è detenuto dal Manchester United. Valuteremo insieme a Conte. ... Leggi su calcionews24

sportface2016 : #SerieA, le parole di Beppe #Marotta prima del match #InterSpal - ApCalciomercato : Calciomercato Inter, riscatto Sanchez e futuro Lautaro | Parla Marotta - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Inter, #Marotta: '#Lautaro è nostro e non vuole andare via. #Sanchez? Valuteremo con Conte' - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Inter, Marotta su Sanchez: 'Rifletteremo con Conte: non è nostro e dovremmo comprarlo' - cmdotcom : #Inter, #Marotta: '#Lautaro è nostro e non vuole andare via. #Sanchez? Valuteremo con Conte' -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Marotta Inter, Eriksen via subito: è il passo indietro di Marotta per ammorbidire Conte Calciomercato.com Inter, Marotta: "Lautaro non ci ha mai detto che vuole andare via"

Barcellona o Manchester City? Per Marotta il futuro di Lautaro Martinez è ancora all'Inter: "Le parole si perdono nel vento e nel vuoto. Lautaro non ha mai manifestato l'intenzione di andare via, è un ...

Marotta su Lautaro Martinez: "Ha avuto un periodo di involuzione"

Marotta esclude la cessione di Lautaro Martinez e non si sbilancia sul futuro di Sanchez: "Oggi è un giocatore del Manchester United". L'Inter punta il secondo posto ma programma anche il futuro, tra ...

Barcellona o Manchester City? Per Marotta il futuro di Lautaro Martinez è ancora all'Inter: "Le parole si perdono nel vento e nel vuoto. Lautaro non ha mai manifestato l'intenzione di andare via, è un ...Marotta esclude la cessione di Lautaro Martinez e non si sbilancia sul futuro di Sanchez: "Oggi è un giocatore del Manchester United". L'Inter punta il secondo posto ma programma anche il futuro, tra ...