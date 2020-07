Iniziano gli Stars Days Euronics: tra le offerte anche iPhone SE 2020 fino al 19 luglio (Di giovedì 16 luglio 2020) Non solo MediaWorld e Unieuro, anche Euronics non vuole restare con le mani in mano durante il periodo estivo. La nota catena di elettronica di consumo è così tornata a stuzzicare palati e portafogli dei consumatori con una nuova serie di offerte, per una promozione - partita in data odierna, 16 luglio 2020 - che porta il nome di Stars Days. Vale a dire quattro giorni pieni di prezzi scontati per alcune delle stelle più brillanti nel variegato firmamento dell'hi-tech. Come potete verificare voi stessi collegandovi sul sito ufficiale di Euronics dedicato all'iniziativa - a questo indirizzo -, gli Star Days andranno a concludersi giorno 19 del mese in corso, e rappresentano un'ottima occasione per fare nostri a ... Leggi su optimagazine

ilpost : Gli Stati Uniti iniziano a richiudere - CandelaMario1 : RT @ylucaselli: A Cuneo gli assistenti sociali tolgono 4 figli ad una mamma e li mettono in quattro strutture diverse. Al di là del merito… - EleLe08 : RT @ylucaselli: A Cuneo gli assistenti sociali tolgono 4 figli ad una mamma e li mettono in quattro strutture diverse. Al di là del merito… - darpuc72 : RT @ylucaselli: A Cuneo gli assistenti sociali tolgono 4 figli ad una mamma e li mettono in quattro strutture diverse. Al di là del merito… - XPaoloxLisix : RT @ylucaselli: A Cuneo gli assistenti sociali tolgono 4 figli ad una mamma e li mettono in quattro strutture diverse. Al di là del merito… -

Ultime Notizie dalla rete : Iniziano gli Saldi estivi 2020 calendario regioni, quando iniziano gli sconti: ecco cosa fare per non essere truffati Centro Meteo italiano La delirante serata di Red Hot Chili Peppers e Moby a Milano, nel 1995

Fu uno dei concerti più selvaggi che il circuito del grande rock internazionale offrì al pubblico italiano negli anni Novanta, finito con Flea e Moby che nudi, l'uno di fronte all'altro... Sulla carta ...

Ilary Blasi in vacanza a Capri: il look estivo con le ‘ciabatte di lusso’ da quasi mille euro

Ilari Blasi ama gli abiti firmati, ama anche seguire la moda, essere al passo con le ultime tendenze e completare i suoi look con gli accessori must di stagione. Sempre impeccabile, la conduttrice sfo ...

Fu uno dei concerti più selvaggi che il circuito del grande rock internazionale offrì al pubblico italiano negli anni Novanta, finito con Flea e Moby che nudi, l'uno di fronte all'altro... Sulla carta ...Ilari Blasi ama gli abiti firmati, ama anche seguire la moda, essere al passo con le ultime tendenze e completare i suoi look con gli accessori must di stagione. Sempre impeccabile, la conduttrice sfo ...