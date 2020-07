"Infettare volontari sani per accelerare sul vaccino contro il covid". L'appello degli scienziati (Di giovedì 16 luglio 2020) “Infettare volontari per accelerare la ricerca di un vaccino sicuro ed efficace contro covid-19”. A (ri)lanciare la proposta, con un appello destinato a far discutere, è un gruppo di 125 scienziati fra cui 15 premi Nobel, convinti che sia opportuno percorrere questa strada: esporre al nuovo coronavirus un gruppo di volontari che hanno prima ricevuto un vaccino sperimentale, per vedere se offre una protezione contro l’infezione. In una lettera aperta al capo dei National Institutes of Health degli Stati Uniti, Francis Collins, il gruppo afferma che i cosiddetti “trial challenge” potrebbero accelerare lo sviluppo del ... Leggi su huffingtonpost

Dome689 : RT @HuffPostItalia: 'Infettare volontari sani per accelerare sul vaccino contro il covid'. L'appello degli scienziati - HuffPostItalia : 'Infettare volontari sani per accelerare sul vaccino contro il covid'. L'appello degli scienziati - Notiziedi_it : Coronavirus, la proposta choc: «Infettare giovani volontari per accelerare col vaccino» - zazoomblog : Vaccino Coronavirus gli scienziati: “Infettare i volontari” - #Vaccino #Coronavirus #scienziati: - EugeneAndHisAxe : RT @Adnkronos: 'Infettare volontari per accelerare su vaccino anti-Covid', l'appello degli scienziati -

Ultime Notizie dalla rete : Infettare volontari "Infettare volontari per accelerare su vaccino anti-Covid", l'appello degli scienziati Adnkronos "Infettare volontari sani per accelerare sul vaccino contro il covid". L'appello degli scienziati

“Infettare volontari per accelerare la ricerca di un vaccino sicuro ed efficace contro Covid-19”. A (ri)lanciare la proposta, con un appello destinato a far discutere, è un gruppo di 125 scienziati fr ...

Coronavirus: appello scienziati, infettare volontari per accelerare su vaccino

Roma, 16 lug. (Adnkronos Salute) - "Infettare volontari per accelerare la ricerca di un vaccino sicuro ed efficace contro Covid-19". A (ri)lanciare la proposta, con un appello destinato a far ...

“Infettare volontari per accelerare la ricerca di un vaccino sicuro ed efficace contro Covid-19”. A (ri)lanciare la proposta, con un appello destinato a far discutere, è un gruppo di 125 scienziati fr ...Roma, 16 lug. (Adnkronos Salute) - "Infettare volontari per accelerare la ricerca di un vaccino sicuro ed efficace contro Covid-19". A (ri)lanciare la proposta, con un appello destinato a far ...