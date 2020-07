Indagati tre commercialisti vicini al Carroccio. Fermato il liquidatore (Di giovedì 16 luglio 2020) Fondi Lega, Indagati tre commercialisti vicini al Carroccio. Fermato il liquidatore. MILANO – Fondi Lega, Indagati tre commercialisti vicini al Carroccio. Secondo quanto ricostruito da La Repubblica, i professionisti inseriti in questa inchiesta sono accusati di peculato. Un fascicolo che ha visto anche il fermo di Luca Sostegni, liquidatore e un nome collegato all’indagine dei fondi del Carroccio. L’uomo è accusato di peculato, estorsione e reati legati alla vendita dell’immobile di Cormano all’ente Lombardo. L’indagine L’indagine è stata aperta dalla Procura di Milano con il Fermato che sarebbe stato ... Leggi su newsmondo

