Incredibile ma vero | dopo 5 partite da imbattuto licenziato … per paura del Covid!

L'allenatore del Partizan Tirana, Adolfo Sormani, è stato licenziato dal club albanese per paura del Coronavirus. La storia Incredibile arriva dall'Albania e sta facendo il giro del mondo. Secondo quanto riportato da Tio.ch l'allenatore sarebbe stato licenziato dal club, malgrado non perdesse da cinque partite consecutive, perché aveva rifiutato di sedersi in panchina dopo che cinque giocatori della sua squadra erano risultati positivi al Coronavirus. Il club non ha specificato le cause del licenziamento, ma i media locali sono certi che la causa sia da ricondursi alla decisione dell'allenatore in contrasto con la dirigenza.

