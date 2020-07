Incidente mortale Avezzano: giovane motociclista perde la vita dopo lo scontro con l’auto (Di giovedì 16 luglio 2020) Incidente mortale Avezzano. Un motociclista del posto di 27 anni è morto oggi, giovedì 16 luglio 2020, a seguito di un grave Incidente stradale verificatosi intorno alle ore 15.00 in Via Pertini. Il sinistro ha coinvolto una moto e un’auto: purtroppo lo schianto non ha lasciato scampo al centauro che è morto sul colpo. Lo riporta il sito MarsicaLive. Incidente mortale Avezzano: stamattina il post del giovane per il papà Incidente mortale Avezzano: giovane motociclista perde la vita dopo lo scontro con l’auto su Il Corriere della ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Incidente mortale in via Sandro Pertini, muore giovane centauro

Avezzano – Un giovane centauro ha perso la vita in un incidente avvenuto intorno alle 15.45 di oggi in via Sandro Pertini, ad Avezzano. La vittima è Andrea Tabacco, 27 anni, dipendente della Italsav.

