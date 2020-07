Inchiesta Cesaro, il Gip chiede al Senato l’ok per 21 intercettazioni (Di giovedì 16 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoRichiesta al Senato della Repubblica per l’autorizzazione all’uso di 21 conversazioni intercettate riguardanti il Senatore di Forza Italia Luigi Cesaro, indagato con l’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa nell’ambito di una Inchiesta sui presunti legami tra camorra, politica e imprenditoria a Sant’Antimo che ha portato lo scorso 26 marzo all’esecuzione di un’ordinanza di applicazione di misure cautelari nei confronti di 59 persone, tra i quali i tre fratelli di Cesaro. La richiesta è del gip di Napoli Maria Luisa Miranda che, accogliendo parzialmente le richieste della Procura, ha disposto la trasmissione degli atti al Senato della Repubblica per l’eventuale autorizzazione all’uso ... Leggi su anteprima24

