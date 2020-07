Incentivi auto - Il decreto Rilancio è legge: ecco i modelli che accedono al bonus (Di giovedì 16 luglio 2020) Il decreto Rilancio diventa ufficialmente legge, confermando gli Incentivi previsti per il settore auto. Il Senato ha infatti approvato il provvedimento licenziato dal governo a metà maggio e pochi giorni fa dalla Camera: a Palazzo Madama, dove l'esecutivo ha posto la fiducia, i voti favorevoli sono stati 159, con 121 contrari e zero astenuti.Gli ultimi passaggi. Il decreto è stato dunque convertito in legge dello Stato entro la scadenza del 18 luglio. Ora mancano solo gli ultimi passaggi formali, tra cui la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e il varo dei relativi decreti attuativi. Nel caso tutto fili liscio, già dall'1 agosto saranno disponibili i tanto attesi Incentivi alla rottamazione, diventati uno degli argomenti più ... Leggi su quattroruote

